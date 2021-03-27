صور..فعاليات فنية بذكرى يوم المسرح العالمي

2021/03/27 | 22:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار فعاليات اسبوع السليمانية الثقافي تحت شعار (عاصمة الثقافة تعرض الجمال)، جرت اليوم السبت، مراسيم فنية بذكرى يوم المسرح العالمي على قاعة الثقافة بمدينة السليمانية.

وخلال المراسيم تم عرض مسرحية فنية من كتابة داريو رفو واخراج الفنان آران بهاالدين وترجمة سيروان محمد من انتاج المديرية العامة للثقافة في السليمانية بالتعاون مع معهد الفنون الجميلة.

هذا ومن المقرر ان تستمر الفعاليات الفنية المتنوعة لغاية يوم 30/3/2021، بعرض العديد من المسرحيات يوميا.

PUKmedia خاص

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