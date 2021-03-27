الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال

2021/03/27 | 22:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، أن لقاح كورونا أمن وفعال وحاصل على موافقة الصحة العالمية.

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة الدكتورة ربى فلاح حسن في تصريح صحفي: إن "وزارة الصحة والبيئة تسعى لضمان منح جميع الفئات المشمولين باللقاح كوفيد 19 وبشكل مجاني بعد وصول اللقاح والمباشرة باعطائه"، مشيرة الى أن "اللقاح آمن وفعال بعد أن حصل على ضمان الموافقات الرسمية والطبية وبموافقة منظمة الصحة العالمية وهناك تعليمات صدرت بكيفية التسجيل على المنصات الالكترونية".

وأضافت: أنه "تم اطلاق تطبيق للتسجيل الالكتروني باللغتين العربية والكوردية وبخطوات بسيطة من خلال الاجابة على عدة اسئلة بسيطة بعدها يتم تسليم رقم خاص بالشخص الذي يتلقى التلقيح وموعد اخذه، كما أن وزارة الصحة وضعت في حساباتها الذين يتعذر عليهم التسجيل بالنسبة للمشمولين بسبب عدم قدرتهم على التسجيل لصعوبات، ممكن أن تواجه المواطن البسيط للوصل الى المنصة بالتوجه مباشرة الى المركز الصحي ليقوم موظف في المركز الخاص باعطاء اللقاح بملء الاستمارة او البيانات مع الافضلية أن يكون قد حجز اللقاح مسبقا على المنصة الالكترونية لسهولتها ولضمان حجزه ووصول الرقم الخاص به عن طريق الهاتف النقال".

ودعت ربى حسن "المواطنين الى الاسراع بالتوجه الى المنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة الصحة لحجز اللقاح من الان بعد أن أصبح متاحا في جميع المراكز المخصصة للقاح فلا سبيل للخلاص من هذا الفايروس سوى باكمال جرعات اللقاح وخلق مناعة مجتمعية لتقليل اعداد الاصابات وضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء اخذ اللقاح وبعده لضمان عمل مفعول اللقاح بشكل صحيح وعلمي".

PUKmedia وكالات

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