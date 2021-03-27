الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على عنصرين من داعش في الأنبار

2021/03/27 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على عنصرين في داعش، بعمليتين منفصلتين بمحافظة الأنبار. وقالت الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على معلومات استخبارية غاية بالدقة أكدت دخول أحد الإرهابيين الخطرين والملقب (لطوفي) بهوية مزورة إلى قضاء الرطبة، وهو أحد الإرهابيين الذي كان يزود الدواعش باسماء منتسبي الشرطة الهاربين …

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