الصحة تؤكد إمكانية تطعيم المواطنين غير المسجلين على المنصات الالكترونية المخصصة لتلقي لقاحات كورونا

2021/03/27 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، السبت، إمكانية تطعيم المواطنين، غير المسجلين على المنصات الالكترونية المخصصة لتلقي لقاحات كورونا، وذلك في حال حضورهم إلى المراكز المخصصة للتطعيم. وقال المتحدث باسم الوزراة سيف البدر، للقناة الرسمية وتابعه “النور نيوز” إن “الأشخاص غير المسجلين على منصة تلقي اللقاحات يمكنهم الحضور إلى مراكز التسجيل وتلقي اللقاح، لكن يفضل …

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