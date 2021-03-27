2021/03/27 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

321 مشاهدة

قال الناطق باسم محافظ البصرة معين الحسن، السبت، ان هناك ديونا كبيرة بذمة الحكومة الاتحادية جراء استحقاقات المدينة من اموال البترودولار، مؤكدا من جهة اخرى استعداد المحافظة لاستضافة بطولة خليجي 25.

وأوضح الحسن في تصريح لـNRT اليوم، (27 آذار 2021)، انه تم "رصد ديون كبيرة من قبل ديوان الرقابة المالية العامة الاتحادية والتي تصل قرابة عشرين ترليون دينار".

واشار الحسن، إلى ان "التعديلات الاخيرة في الموازنة التي طالبت بها حكومة البصرة المحلية يمكن ان تسعف المحافظة باقامت عدد من المشاريع المهمة"، لافتا الى "وجود مشاريع مهمة ادخلت ضمن الموازنة العامة لسنة 2021".

وشدد على "ضرورة ان تتضمن هذه الموازنة الحقوق التي تم تعديلها في البرلمان لغرض تمويل المشاريع المحالة منذ عام 2015 فضلا عن اموال مشاريع عام 2020 ومبالغ واردات المنافذ الحدودية".

وفي سياق منفصل، أكد الحسن، استعداد الحكومة المحلية لاستضافة بطولة خليجي 25، لافتا الى وجود عدة مشاريع تم تنفيذها لخدمة المدينة الرياضية والجمهور الرياضي فضلا عن وجود مشاريع اخر على مستوى الحكومة الاتحادية.

وبين، ان "حكومة البصرة بانتظار موافقة رؤساء الاتحادات الرياضية الخليجية"، كاشفا عن "وجود انباء عن حصول موافقة مبدئية لاقامة خليجي 25 في مدينة البصرة، وتم تأمين المدينة بشكل جيد من قبل الجهات المختصة".

ومضى في حديثه، ان "اقامت بطولة خليجي 25 في البصرة لها انعكاسات ايجابية على الصعيد الدولي فضلا عن رغبة الجماهير الرياضية الكبيرة لاقامة مثل هكذا حدث رياضي".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تتحدث لـNRT عن ديون البترودولار.. والاستعداد لخليجي 25) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تتحدث لـNRT عن ديون البترودولار.. والاستعداد لخليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).