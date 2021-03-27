من اليوميات : المال المال - مريم نجمه

2021/03/27 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه المال المال المال الحروب الحروب الجرائم تولد الجرائم المال أصل الشرور والغروروفاتح القبورمولد الفجور مفجر الدماء المال المال أصل الداء والبلاء لكل أمراض عصرنا وهمومنا وخلافاتنا إله المال يولد الطمع والجشع والأنانية والحسد إله المال يعشق الدماء يكره المحبة بل هو عدو الأمن والتفاعل والسلام يعيش على الفتن والنهب والسلاح والإقتتال المال أصبح له ......





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