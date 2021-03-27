رواية ،،الموت السعيد،، لألبار كامي تحليل - حاتم بن رجيبة

2021/03/27 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_بن_رجيبة في يوم ربيعي رائع الجمال، نور باهر وأزهار خلابة وعصافير تزقزق يقوم مورسو بطل الرواية بالإجهاز على صديقه لنغوص دون مقدمات في لب الرواية ،،كان ذلك في نيسان، في صبيحة ربيعية جميلة متلألئة وباردة، ذات زرقة صافية و مثلجة وشمس ساطعة وباهرة ولكنها من غير حرارة...كان كل ذلك من الغضاضة و الطفولة بحيث جعل مورسو يتوقف لحظة قبل أن يستأنف الطريق...نحو دار زغرو ،، يتقدم مورسو بخطوات ثابتة، بتخطيط مسبق وبقناعة ......





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