إطلاق نار في مدينة أميركية وجرح 7 أشخاص

2021/03/27 | 23:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة الأميركية، السبت، إصابة 7 أشخاص بالرصاص 3 منهم بحالة حرجة بحادث إطلاق نار في فيلادلفيا.وأوضحت الشرطة، أن “الحادث وقع حوالي الساعة 8 من مساء الجمعة أمام ناد للغولف”، مشيرة إلى أن “إطلاق النار جاء على خلفية مشادة وقعت بين أشخاص في النادي”.ولفتت إلى أنه “تم توقيف متهم في أحد مراكزها”، مشيرة إلى أن “الدوافع وراء إطلاق النار ما زالت غير واضحة”.وفي 22 آذار الحالي، وقع إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة.

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