المالية النيابية تكشف نتائج اجتماعها مع الحكومة

2021/03/27 | 23:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، اجتماعاً مع وفد وزاري لوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 قبل عرضها للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان: ان الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد، وزراء المالية، والنفط، والتخطيط، والكهرباء، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، والتجارة، والعمل، فضلا عن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والكوادر المتقدمة في الوزارت المذكورة.

واضاف البيان: ان اللجنة المالية ناقشت مع الوفد الوزاري عدد من النقاط في قانون الموازنة مثل القروض وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تخصيصات البطاقة التموينية وضرورة توفيرها للمواطنين.

وشددت اللجنة المالية على ضرورة أن تحاسب الحكومة الجهات التي تتلاعب بأسعار المواد الغذائية، وتأخذ دورها في مراقبة ومتابعة تلك الجهات لدرء الضرر عن المواطنين جراء ذلك.

ثم بينت اللجنة المالية أنها تسعى دوماً للعمل بطريقة تكاملية مع الحكومة لتحقيق أفضل أداء ممكن يضمن المصلحة العليا للمواطن العراقي، مؤكدةً في الوقت ذاته انها عملت قدر المستطاع على تخفيض العجز وبشكل علمي مدروس وتحقق التنمية الاقتصادية والعمرانية والخدمية.

من جانبه، قدم الوفد الوزاري إجاباته ومقترحاته بشأن ما طرحته اللجنة المالية والقرارات التي أتخذتها في مشروع قانون الموازنة.

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

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