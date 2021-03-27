2021/03/27 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن وجود "أمل كبير" في تثبيت بعض اصحاب الاجور اليومية والعقود الحكومية.

جاء ذلك في لقاء متلفز لمقرر اللجنة، احمد الصفار، تابعه موقع NRT عربية اليوم، (27 آذار 2021)، وأضاف ان "تغيير سعر النفط اضاف للموازنة بعض التحسينات للعقود والاجراء والمحاضرين، وغدا سيتم مناقشة ملف الدرجات الوظيفية في الموازنة"، مشيرا إلى انه "لحد الان ملف المفسوخة عقودهم لم يدرج ضمن الموازنة".

ولفت الصفار، إلى ان "سعر الصرف لا يمكن التلاعب به بعد اقرار الموازنة، متوقعا ان "يتأخر التصويت عليها بسبب المزاج السياسي المتقلب".

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