2021/03/27 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: أكثر من 3400 مواطن تسلموا لقاح كورونا اليوم المركز الخبري الوطني.

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