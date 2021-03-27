ساعة تتسبب بمقتل شخصين في نابولي

2021/03/27 | 23:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طارد شاب إيطالي بسيارته رجلين سرقا منه ساعة يده وأوقعهما أرضا عن دراجتهما النارية، ثم صدمهما ما أدى إلى مقتلهما على الفور، حسب وسائل إعلام إيطالية يوم السبت.وحصلت الواقعة مساء الجمعة بالقرب من نابولي جنوب إيطاليا، عندما أشهر رجلان على دراجة “سكوتر” مسدسا وهددا به رجلا كان يقود سيارته بهدف سرقة ساعته من ماركة […]

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