الصحة تعلن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا اليوم السبت

2021/03/27 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عدد المواطنين، الذين تلقوا لقاح كورونا، هذا اليوم.وقالت الوزارة في بيان إن "عدد المواطنين الذين استلموا اللقاح اليوم السبت بلغ (3404) مواطن خلال اليوم الاول وتدعو المواطنين للتوجه الى المراكز الصحية لغرض استلام اللقاح مجانا".

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