إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

2021/03/27 | 23:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 7 أشخاص بالرصاص 3 منهم بحالة حرجة بحادث إطلاق نار في فيلادلفيا.وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة 8 من مساء الجمعة أمام ناد للغولف، مشيرة إلى أن إطلاق النار جاء على خلفية مشادة وقعت بين أشخاص في النادي.ولفتت إلى أنه تم توقيف متهم في …

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