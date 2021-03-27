الصحة تحصي عدد المواطنين الذين استلموا لقاح كورونا

2021/03/27 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة الصحة والبيئة، عدد المواطنين الذين استلموا لقاح كورونا خلال اليوم الاول.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "عدد المواطنين الذين استلموا اللقاح اليوم السبت بلغ (3404) مواطن خلال اليوم الاول"، داعية المواطنين للتوجه الى "المراكز الصحية لغرض استلام اللقاح مجانا".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن لقاح كورونا أمن وفعال وحاصل على موافقة الصحة العالمية.وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة الدكتورة ربى فلاح حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الصحة والبيئة تسعى لضمان اخذ جميع الفئات المشمولين باللقاح كوفيد 19 وبشكل مجاني بعد وصول اللقاح والمباشرة باعطائه"، مشيرة الى أن "اللقاح آمن وفعال بعد أن حصل على ضمان الموافقات الرسمية والطبية وبموافقة منظمة الصحة العالمية وهناك تعليمات صدرت بكيفية التسجيل على المنصات الالكترونية".

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