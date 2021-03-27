شرطة بغداد تزور موظفاً في الوقف الشيعي تعرض إلى اعتداء بحلاقة رأسه

2021/03/27 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار مدير قسم شرطة باب الشيخ، السبت، موظفاً في ديوان الوقف الشيعي، تعرض إلى اعتداء من قبل موظفين عاملين معه في نفس الدائرة.

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وقالت شرطة بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 آذار 2021) إنه "من باب التواصل الحقيقي مع المواطن الكريم وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة مدير قسم شرطة باب الشيخ بزيارة الموظف في ديوان الوقف الشيعي الذي تم الاعتداء عليه من قبل موظفين عاملين معه في نفس الدائرة".

وأضافت أنه "سيتم متابعة القضية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفية بالحفاظ على كرامة المواطن الكريم ومنع كل التصرفات التي تنال من اي مواطن كون المواطن العراقي الكريم قيمة عليا".

وتسببت مشاجرة وعراك بالأيدي داخل دائرة الوقف الشيعي، بإصابة موظف على يد زميليه.

ووفقا للمعلومات فإن شجاراً وعراكاً نشب بين موظف وزميلين اثنين داخل دائرتهم، على خلفية خلاف سابق.وأبلغ مصدر في دائرة الوقف الشيعي ببغداد، "ناس"، (26 آذار 2021)، أن "الموظف الضحية تقدم بشكوى لدى مركز الشرطة بعد تعرضه لكدمات في أنحاء جسده، فضلا عن قيامهم بحلاقة رأسه وضربه بالأيدي".

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