تصفيات المونديال.. تركيا بالعلامة الكاملة وهولندا تعوض خسارتها

2021/03/27 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب الهولندي على ضيفته لاتفيا 2-صفر، معوضا خسارته في الجولة الأولى من التصفيات، فيما حقق المنتخب التركي فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفته النرويج 3-صفر وتصدر المجموعة السابعة، في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

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