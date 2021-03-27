2021/03/27 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني معزياً بوفاة أكاديمي كوردي: رحيله خسارة كبيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني معزياً بوفاة أكاديمي كوردي: رحيله خسارة كبيرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني معزياً بوفاة أكاديمي كوردي: رحيله خسارة كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).