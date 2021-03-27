طقس العراق.. أمطار رعدية متوقعة خلال الأيام المقبلة في هذه المناطق

2021/03/27 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى احتمالية هطول زخات مطر رعدية على المناطق الجبلية ومناطق السليمانية الاربعاء المقبل.

ولخص الراصد الجوي، نائل العلي، في تدوينة اليوم، (27 آذار 2021)، حالة الطقس في العراق كما يلي:

1-اجواء باردة مستقرة عموما، ولاتوجد امطار في عموم البلاد.

2-درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الأحد كما يلي:

المنطقة الجنوبية..



22 إلى 24

المنطقة الوسطى..



18 إلى 20

الفرات الأوسط..



19 إلى 22

المنطقة الشمالية..



12 إلى 17

المنطقة الغربية..



15 إلى 16

3-درجات الحرارة المتوقعة الصغرى المتوقعة خلال فجر غد الأحد هي:

المنطقة الشمالية..



صفر إلى 5

المنطقة الوسطى..



6 إلى 10

الفرات الأوسط..



11 إلى 12

المنطقة الجنوبية..



12 إلى 13

المنطقة الغربية..



3 إلى 4

4-الرياح باردة، شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها مابين 25 إلى 35 كم بالساعة خلال الفجر والصباح وايضا النهار، تنشط على مناطق واسط وشرقها وشمال ميسان إلى 40 كم بالساعة .

5-توقعات الايام القادمة:

الاثنين: أجواء مستقرة، بداية ل ارتفاع درجات الحرارة.

الثلاثاء: أجواء مستقرة، ترتفع عن السابق.

الأربعاء: أجواء مستقرة، ارتفاع في درجات الحرارة، زخات مطر رعدية على المناطق الجبلية ومناطق السليمانية، لاتوجد امطار في باقي مدن البلاد.

الخميس: أجواء مستقرة.

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