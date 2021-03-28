اعتقال ضابطين بالامن الوطني بتهمة التلاعب بسجلات عقارية في نينوى

2021/03/28 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوىافاد مصدر امني، اليوم السبت، باعتقال ضابطين بجهاز الأمن الوطني، بتهمة التلاعب بسجلات عقارية في نينوى.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إنه "تم اعتقال ضابطين في جهاز الامن الوطني في مدينة الموصل على خلفية صدور اوامر قضائية بحقهما على خلفية اتهامهما بالتواطؤ في ملف التلاعب بسجلات دائرة التسجيل العقاري الايسر".واضاف أن "هذه الدائرة اغلقت قبل نحو أربعة اشهر بأمر من وزارة العدل، بسبب وجود شبهات فساد كبير داخل الدائرة".

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