صحة صلاح الدين تعلن استلام لقاحات ساينوفارم واسترازنكا

2021/03/28 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيدياعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، استلامها لقاحات ساينوفارم واسترازنكا المضادة لفيروس كورونا.وقال معاون مدير عام الدائرة عمر شفيق لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "تم استلام 2000 جرعة نوع ساينوفارم و13000 جرعة نوع استرازنكا، وزعت هذه اللقاحات الى 31 منفذ تلقيحي في عموم المحافظة".واضاف، ان "اللقاحات استهدفت الفئات ذات الخطورة العالية كأسبقية أولى وهم العاملون في الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والقوات الأمنية وباقي المواطنين أيضا"، مؤكدا انه "أتيح للجميع التسجيل عبر الحجز الالكتروني من خلال المنصة الإلكترونية". واوضح، انه "تم ارسال 496 رسالة للمواطنين الذين سجلوا من خلال المنصة الإلكترونية بغية تلقيحهم يوم غدا الأحد في عموم منافذ التلقيح المنتشرة في عموم محافظة صلاح الدين".وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عدد المواطنين الذين استلموا لقاح كورونا خلال اليوم الاول.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "عدد المواطنين الذين استلموا اللقاح اليوم السبت بلغ (3404) مواطن خلال اليوم الاول"، داعية المواطنين للتوجه الى "المراكز الصحية لغرض استلام اللقاح مجانا".

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