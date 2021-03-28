الكاظمي يجري اتصالاً مع الفنان محمد حسين عبدالرحيم

2021/03/28 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، الفنان محمد حسين عبدالرحيم، بعد تعرضه لوعكة صحية.

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وأظهر مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، (27 آذار 2021)، إجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مكالمة هاتفية مع الفنان محمد حسين عبدالرحيم، أكد خلالها التكفل بعلاج عبدالرحيم وتقديم كافة المستلزمات الضرورية له، سواء كانت داخل العراق أو خارجه.

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