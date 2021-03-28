تقاطعات بين الأديان 20 غشكاليات الرسل والأنبياء 5 إسحق - عبد المجيد حمدان

2021/03/28 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_حمدان تقاطعات بين الأديان 20 إشكاليات الرسل والأنبياء 5 إسحق 1 اسحق ، كما بتنا نعرف من الحلقات السابقة ، هو ابن إبراهيم من زوجته سارة .



ونبوة إسحق موضع إجماع للديانات السماوية - الإبراهيمية ، أو التوحيدية - الثلاث .



لكن سيرته ، كما ترويها الكتب المقدسة ؛ التوراة والقرآن ، تعتورها ، أسوة بسير من سبقوه من الأنبياء والرسل ، سلسلة من الإشكاليات التي تحفز قارئ هذه السيرة على تجديد ......





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