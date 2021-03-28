يوميات دنماركية 200+51 - حكمة اقبال

2021/03/28 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- الشعور بالوحدة :أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وكبار السن عن تخصيص نصف مليار كرونة لدعم المؤسسات والمنظمات التي تعمل مع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ، والتي بسبب انتشار الوباء خلال السنة الماضية قد ازداد شعورهم بالوحدة وعدم انسجام حياتهم اليومية ، والهدف هو إعطائهم فرصة حياة إجتماعية أفضل من خلال زيارة المسارح وحفلات الموسيقى والمطاعم وفعاليات ثقافية اخرى .



قالت "جارتي" الوزيرة استر كراو : ......





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