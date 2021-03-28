كيف دمر العربان الهوية المصرية 2 - ياسين المصري

2021/03/28 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري ما أن يكتب المرء تعبير ”أعداء الإسلام“ في موقع البحث ”جوجل“، حتى تظهر أمامه على الفور عشرات المقالات والكتب والمحاضرات المرئية التي تتناول هذا التعبير بالرد والفحص والتمحيص، ولكنه لا يجد إجابة واضحة وصريحة على تساؤلات مثل: لماذا يكون لهذه الديانة أعداء منذ نشأتها وحتى الآن؟ وإذا كانت هي ”دين الحق“ التي لا دين غيره عند الله؟ فلماذا يكون الحق غامضًا أو مُبْهمًا إلى هذا الحد؟ وماذا عن الب ......





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