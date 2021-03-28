الخطوط الجوية تنفي حدوث عطل باحدى الطائرات المتوجهة من بغداد إلى الهند

2021/03/28 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، حدوث عطل في احد محركات طائرة الناقل الوطني المتوجهة من بغداد الى الهند.وذكر المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية حسين جليل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود ان تبين للرأي العام ان ماتداولته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث عطل في احد محركات طائرة الناقل الوطني المتوجهة من بغداد الى الهند يوم السبت الموافق 27 آذار عارية عن الصحة".واضاف، ان "جدول رحلات الشركة في التاريخ المذكور لم يتضمن اي رحلة الى الهند وجميع الرحلات التي نفذها اسطولنا الجوي غادرت وعادت بسلام وفي توقيتاتها المحددة من دون اي تأخير".ودعت ادارة الشركة، بحسب البيان، وسائل الاعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي قبل بثها وعدم تضليل الرأي العام .

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