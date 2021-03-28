لوكاكو ينقذ بلجيكا من الهزيمة أمام التشيك

2021/03/28 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعادل منتخب بلجيكا أمام مضيفه التشيكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت في ثاني جولات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.وعلى ملعب (إدين أرينا)، تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق الجناح الأيسر لوكاش بروفود في الدقيقة (50).وفي الدقيقة (60) تمكن مهاجم الضيوف ونجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، من إدراك هدف التعادل للشياطين الحمر.وبهذا الفوز، استمر وضع المنتخبين في المجموعة كما هو حيث تتصدر التشيك برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بلجيكا الوصيفة.وفي المركز الثالث تأتي بيلاروسيا برصيد 3 نقاط بعد فوزها اليوم على إستونيا (4-2)، متذيلة الترتيب بدون نقاط، وفي المركز قبل الأخير يأتي منتخب ويلز بدون نقاط أيضا.المصدر: كورة

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