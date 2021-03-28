ولي العهد السعودي يعلن عن

2021/03/28 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، السبت، عن إطلاق قريب ستشهده الأشهر القادمة لمشروعين تحت شعار "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

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