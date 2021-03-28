"سطو".. رونالدو ينفجر غضبا أمام الكاميرا بعد إلغاء هدفه القاتل

2021/03/28 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، السبت، غضبا بعد إلغاء هدفه في الوقت القاتل من مباراة منتخب بلاده ضد صربيا.

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