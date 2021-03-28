فَرمتة العقل السياسي التونسي ضرورة عاجلة، لماذا وكيف؟ - محمد الحمّار

2021/03/28 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحمّار تنتصب أمام تونس اليوم تحديات كبرى لم تر مثلها منذ ليلة انتصاب الحماية الفرنسية على الإيالة التونسية (في سنة 1881).



كل بلد عُرضة للتحديات لكن تونس للأسف الشديد ليست من البلدان التي تواجه التحديات وإنما هي تدَعها تنتصب شامخة فترضخ تحت نٍيرها وقد تحمل نيرانَها على الانقداح.إنّ تونس تقف اليوم عاجزة على مجابهة الصعاب على مختلف الأصعدة وهي صعاب معرقلة للنمو الطبيعي، ناهيك أن تسمح لهذا البلد بالت ......





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