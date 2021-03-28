قصة الولايات المتحدة (08) – سنوات النمو - محمد زكريا توفيق

2021/03/28 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق سنوات النمو أضحت الأراضي أكثر ندرة وتكلفة في وقت حرب التحرير مع بريطانيا.



بعد عام 1783، انطلق المستوطنون يبحثون عن أراض جديدة بين جبال الأبلاش ونهر المسيسبي.



أسلحتهم هي البلطة والبندقية والكثير من الثقة بالنفس.



ذهبوا إلى الجبال والبراري، يقيمون المزارع والمستوطنات.



انتقل كذلك العديد من المستوطنين الجدد إلى أراض شمال نهر أوهايو.



الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون بالفعل في هذه

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