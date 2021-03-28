2021/03/28 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقدمت وزارة الصحة السعودية مجموعة من النصائح للحفاظ على فرشاة الأسنان نظيفة وفعالة.جاء هذا في تغريدة، نشرتها مديرية صحة جدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر تحت عنوان: "5 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة".وجاءت النصائح الخمس كالتالي:عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاغسلها قبل الاستخدام.تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد.لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.نظف الكوب الحامل للفرشاة: يمنع ذلك من تكون البكتيريا داخله.المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).