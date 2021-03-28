حلبجة.. محافظة مع وقف التنفيذ

2021/03/28 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة وضع "حلبجة" كمحافظة مع وقف التنفيذ

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