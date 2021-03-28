الكاظمي يزور الأعظمية ويفتتح المقبرة الملكية

2021/03/28 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، زيارة الى منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد، وتجول في عدد من شوارعها، واطلع على الوضع الخدمي والبلدي فيها، والتقى هناك عددا من الأهالي، واستمع الى بعض المشكلات التي وجه بمتابعتها سريعاً.

وافتتح الكاظمي خلال زيارته، المقبرة الملكية، بعد إعادة تأهيلها وأعمال التجديد فيها، باعتبارها أحد المواقع المهمة التي تمثل شاهداً على تاريخ العراق الحديث.



من جانب آخر، قال رئيس الوزراء، في تغريدة على منصة “تويتر”: “ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة.



هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل”.



‏وأكد أن “الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة”.



في غضون ذلك، تلقى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.



وأكد الجانبان، على أهمية “انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، في وقت قريب جداً، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة».



إلى ذلك، أكد الكاظمي، أن هناك أطرافا تحاول عرقلة مساعي الحكومة في محاربة الفساد والقضاء عليه.



وقال الكاظمي في تصريحات صحفية: إن “لجنة مكافحة الفساد تتعرض الى اتهامات بالتجاوزات على المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد، وهناك تشويه لسمعة تلك اللجنة».



وأضاف أن “العراق ليس بحاجة الى تواجد قوات أجنبية على الأرض”، مشيراً الى أن “البلاد بحاجة الى دعم دولي واستمرار طيران التحالف الدولي بتوجيه ضربات جوية ضد أوكار عناصر داعش”.



وبشأن علاقة العراق بالعالم العربي، قال الكاظمي لعدد من وسائل الإعلام العربية: إن “أوروبا نجحت حين فضلت المصالح الاقتصادية على الصراعات السياسية، وهذا ما يجب اتباعه للنهوض بالبلدان العربية «.

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