نصبان عملاقان للجواهري والوردي وسط بغداد

2021/03/28 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

تعتزم وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إنشاء نصبين عملاقين للراحلين عالم الاجتماع علي الوردي والشاعر محمد مهدي الجواهري.

وقال مدير عام دائرة المخطوطات العراقية في الوزارة، الدكتور أحمد العلياوي لـ”الصباح”: إن “الوزارة بصدد إقامة نصبين لشخصيتين عراقيتين مهمتين، هما الشاعر الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري، وعالم الاجتماع علي الوردي”، مؤكداً أن “هذين النصبين سيكونان بطول نحو 7 أمتار ونصف المتر”.

وأضاف، أن “الوزارة تتناقش الآن مع أمانة بغداد لتهيئة ساحتين في العاصمة لتثبيت هذين النصبين اللذين سيكونان بحجم تمثال الشاعر العراقي معروف الرصافي وسط بغداد”.



وأكد العلياوي، أن “هناك بعض الساندين لحملة الوزارة لإنشاء هذين النصبين، وهم على استعداد لتقديم الدعم التام لإقامتهما”، مبيناً أن “الجانبين الفني والتقني مهمان جداً في هذا الموضوع، لذا فان الوزارة ستقابل فنانين ونحاتين لعرض المواصفات عليهم، وعلى وفق خضوعها للمواصفات العالمية، وملاحظة مستوى تحملهما للأجواء الموجودة في البلد”.

ونبه مدير عام المخطوطات، الى أن “برنامج الحكومة منفتح على المؤسسات والدول المانحة، مع فتح أبوابها لمن يرغب بالرعاية لمثل هذه الأنشطة”.

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