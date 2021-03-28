التحالف يعلن تدمير زورقين حوثيين مفخخين

2021/03/28 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، تدمير زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين قبل تنفيذ ما قال إنه "عملية هجوم وشيك من الحديدة".

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