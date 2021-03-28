الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا في تطعيمات كورونا

2021/03/28 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "NBC" الإخبارية الأميركية، بتسجيل الولايات المتحدة لرقم قياسي جديد في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، حيث شهد يوم السبت وحده تطعيم نحو 3.5 مليون أميركي بجرعات من اللقاح.

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