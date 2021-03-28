اعتقال شخص بعد طعنه عدة أشخاص في فانكوفر الكندية

2021/03/28 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، السبت، داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر.

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