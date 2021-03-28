محافظة كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين

2021/03/28 | 06:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة كربلاء "وسط العراق"، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين.

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