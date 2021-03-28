اجتماع البرلمان و6 وزراء: الخلافات مستمرة بشأن الموازنة

2021/03/28 | 06:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، أمس السبت، القوى السياسية بحسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير مشروع قانون الموازنة وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات، مشيراً إلى احتمالية عودة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد لاستكمال مناقشات الموازنة.

وترأس الحداد اجتماع اللجنة المالية لبحث ومناقشة قانون الموازنة الاتحادية في فندق الرشيد وسط بغداد بحضور وزراء النفط، المالية، التخطيط، الكهرباء، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة (اليوم) الأحد، فيما تمت دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة.

وأكد الحداد على «أهمية إقرار الموازنة لأنها تمس الأوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات والمشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب».



وشدد على «ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي».

وطالب نائب رئيس البرلمان أيضاً «القوى السياسية بحسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق».



وفي مؤتمر صحفي عقده الحداد بعد انتهاء الاجتماع، توقع أن يعود وفد إقليم كردستان إلى بغداد، مؤكداً على ضرورة مباشرة الوفد اجتماعاته قبل عقد جلسة البرلمان. ولفت إلى رفض أي تلاعب بنص الاتفاق المبرم بين وفد إقليم كوردستان والأطراف الشيعية، واصفاً الاتفاق بين بغداد وأربيل بـ»القانوني». وأشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى حصة إقليم كردستان، مبيناً أن حصة إقليم كردستان ليست العائق أمام تمرير الموازنة، وأن أربيل «ملتزمة بنص الاتفاق لكن بعض الأطراف تتخذ من حصة الإقليم ذريعة لافتعال المعوقات».

من جانب آخر، أكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، السبت أن الوزراء الذين استضافهم مجلس النواب، وأغلب أعضاء اللجنة المالية، مع إبقاء سعر صرف الدولار.

وقال الحداد «سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق»، مشيراً إلى أن «رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة».

ولفت إلى أن «هناك أطرافاً تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام».

والجمعة، أعلن مجلس النواب جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، حيث تضمن التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021.

وبحسب نسخة من جدول الأعمال، فجلسة الأحد المقبل ستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

وقال مقرر البرلمان العراقي، هوشيار قرداغ إن تأجيل الجلسة من يوم السبت إلى الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد جاء بسبب عدم حسم النقاط الخلافية في مشروع القانون حتى الآن.

وأفادت رئاسة مجلس النواب بأنه «بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة و للحاجة الى الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون الموازنة قررت رئاسة المجلس أن تكون جلسة التـــــصويت على مشروع قانون الموازنة يوم الاحد الموافق 28اذار 2021».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع البرلمان و6 وزراء: الخلافات مستمرة بشأن الموازنة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع البرلمان و6 وزراء: الخلافات مستمرة بشأن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).