2021/03/28 | 06:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعرب العراق، أمس السبت، عن استغرابه من تخلي بعض الدول عن متابعة مواطنيها في مخيم الهول وعدم المطالبة بهم وتسلمهم.

وقالت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن المستشار قاسم الاعرجي استقبل «بمكتبه القائم بالأعمال الألماني في بغداد، بيتر فلتن، والوفد المرافق له». وجرى خلال اللقاء، «استعراض العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم».

وشدد الجانبان على «أهمية استمرار التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، كون خلايا داعش مازالت تشكل خطراً على العراق والمنطقة».

وبيّن الأعرجي أن «العراق يستغرب من تخلي بعض الدول وعدم متابعة مواطنيها في مخيم الهول، وعدم المطالبة بهم واستلامهم، وكأن الأمر لا يعنيهم»، داعيا ألمانيا إلى «مساعدة العراق في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والمساهمة في إعادة إعمار سنجار وعودة الحياة فيها».



كما أكد الأعرجي أن «العراق يريد أن يكون نقطة التقاء وساحة تحتوي وتساعد الجميع، ولن يكون مع طرف ضد طرف»، مبينا أن «أي تقارب إيراني أمريكي أو سعودي إيراني سيكون له تأثير إيجابي على أمن واستقرار المنطقة».



من جانبه أشار القائم بالأعمال الألماني إلى أن «هدف بلاده هو مساعدة العراق»، مؤكدا «سعي ألمانيا الحثيث لإحداث تقارب إيراني أمريكي من خلال دفع الطرفين لتجنب الأزمات».

ويقع مخيم «الهول» جنوب شرقي مدينة الحسكة في شرقي سوريا، وتديره قوات «سوريا الديمقراطية»، وهو يضم آلاف من عوائل تنظيم داعش غالبيتهم نساء وأطفال ومن جنسيات مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي للسفير الألماني: نستغرب تخلي بعض الدول عن متابعة مواطنيها في «الهول») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي للسفير الألماني: نستغرب تخلي بعض الدول عن متابعة مواطنيها في «الهول») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).