العراق.. مأسَسة الفوضى  

2021/03/28 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما انتقد فلاسفة الإغريق والرومان الديمقراطية في تنظيرهم لِلدورات التاريخية لأنظمة الحكم، وكان محور الانتقاد يقوم على اعتبار أنها تؤدي بالنتيجة إلى حكم الغوغاء، وتصديهم لِلحكم يؤدّي إلى سيادة الفوضى.ومن ثمَّ تكون الخيارات المطروحة للتخلص من حالة الفوضى التفكير بالعودة إلى خيار الحكم الدكتاتوري! لذلك سعى المفكرون المعاصرون إلى ضرورة أن تكون الديمقراطية مرتبطة بالمؤسسات والدستور لتجاوز تلك الأزمة.

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