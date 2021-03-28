بيان نادر من قادة 10 جيوش كبرى بشأن ميانمار

2021/03/28 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر قادة جيوش أكثر من 10 بلدان، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية، السبت، استخدام ميانمار (بورما) للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل.

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