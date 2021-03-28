القوات العراقية تعثر على وكر لداعش وعبوات ناسفة في سامراء

2021/03/28 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات سامراء، العثور على وكر لجماعة داعش الارهابية وعبوات ناسفة ضمن قاطع المسؤولية....

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