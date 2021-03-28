منتخب الطواحين ينضم إلى المحتجين على سجل قطر الحقوقي

2021/03/28 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت هولندا إلى ألمانيا والنرويج في الاحتجاج على سجل قطر الحقوقي قبل مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم مساء السبت، وفق ما نقل "موقع غول" الرياضي.

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