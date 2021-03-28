2021/03/28 | 07:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يحشد ضد الدولار ويخاطب الحكومة والبرلمان: التراجع عن الخطأ فضيلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/28 | 07:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يحشد ضد الدولار ويخاطب الحكومة والبرلمان: التراجع عن الخطأ فضيلة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يحشد ضد الدولار ويخاطب الحكومة والبرلمان: التراجع عن الخطأ فضيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).