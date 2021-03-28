السعودية تكشف عن مبادرتين لمكافحة التغير المناخي والتصحّر .. زراعة مليارات الاشجار

2021/03/28 | 07:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة السعودية الخضراء جزء من رؤية 2030 © اف ب فرانك فيف الرياض (أ ف ب) – كشفت السعودية السبت عن مبادرتين طموحتين لمكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة تتضمنان خفض الانبعاثات الكربونية وخططا لزراعة مليارات الاشجار داخل المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط خلال العقود القادمة.وتهدف “مبادرة السعودية الخضراء” الى خفض الانبعاثات والاعتماد […]

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