الكهرباء تكشف عن خطة بصلاحيات استثنائية استعداداً لفصل الصيف

2021/03/28 | 07:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء ،الاحد، عن خطة تطبق بصلاحيات استثنائية استعداداً لفصل الصيف، فيما أكدت أن موسم الصيف سيشهد تحسنا في ساعات التجهيز. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في حديث لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة نظمت حملة لإنارة الشارع الدولي والشارع الحولي وبعض الازقة الرئيسة إضافة الى مداخل المدن".وأضاف، أن "لدى وزارة الكهرباء مشاريع متلكئة بسبب عدم إقرار الموازنة وتخصيص الأموال اللازمة، فضلا عن مشاريع أخرى لدواوين المحافظات والتي تمول من موازنة تنمية الأقاليم، وتتعلق بإنارة مداخل المدن ومداخل العاصمة من الجهات الأربع"، لافتا الى أهمية "تسديد امانة بغداد ودوائرها البلدية ما بذمتها من مستحقات مالية".وأكد موسى، أن "توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وفك الاختناقات عن الشبكة من أولويات عمل وزارة الكهرباء في الوقت الراهن، فضلا عن الشروع بخطة لإنارة الشوارع الرئيسة والفرعية".من جانب آخر أشار موسى الى أن "خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل كبيرة وطموحة، وتم العمل بها في العاجل بصلاحيات استثنائية، تتلخص بإدامة الصيانة وفك الاختناقات، وتم التعامل على وفق القرارات الحكومية مع الشركات الحكومية التابعة لوزارة الصناعة لتزويد وزارة الكهرباء بالمحولات والمواد الحاكمة"، مبينا أن "وزارة الكهرباء توجهت على وفق الصلاحيات الى شركات القطاع العام والخاص وتم التعامل مع هذه الشركات بالاجل لعدم إقرار الموازنة".وأكد أن "استعدادات الوزارة لموسم الصيف شملت قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع ،وأن طموح الوزارة هو الوصول الى انتاج 22 الف ميكاواط ، لضمان تجهيز المواطنين بالكهرباء بشكل مقبول"، موضحا، أنه "تم اكمال الصيانة الدورية والصيانة الاضطرارية لمحطات الإنتاج ، إضافة الى دخول طاقات جديدة للمنظومة الكهربائية من خلال محطات الناصرية والسماوة وصلاح الدين".وتابع ، "هناك استعدادات كبيرة بقطاع النقل تمحورت بإدخال محطة الشطرة ومحطة العمارة ومحطة ميسان 400 ومحطة شرق الرصافة، فضلا عن محطات أخرى في بغداد والمحافظات دخلت الى الخدمة مؤخرا"، لافتا الى بلوغ بعض المحطات نسب انجاز وصلت الى 93 بالمئة، فيما تمت معالجة فك الاختناقات وتحسين الشبكات".ولفت الى أن "الوزارة مازالت تعاني من انحسار الغاز الإيراني إذ لم تصل من اطلاقات الغاز الإيراني سوى 22 مليون لتر مكعب من اصل 50 مليون لتر مكعب، وأن الحاجة الى الغاز قد تزداد لتصل الى 70 مليون لتر مكعب"، مؤكدا أن "وزارة النفط تجتهد لتوفير الغاز والكاز للمحطات الكهربائية، الا أنها لا تغطي حاجة المحطات، وأنه في حال معاودة اطلاق الغاز الإيراني فسيكون تجهيز المواطنين في الكهرباء جيدا خلال فصل الصيف".

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