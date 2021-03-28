بلينكن: العقوبات الصينية ضد مسؤولين أمريكيين تدعونا لمزيد من التدقيق في “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ

2021/03/28 | 08:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن– (أ ف ب) – حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت من أن العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولين أميركيين اثنين على خلفية انتهاكات بكين بحق أقلية الأويغور “لا أساس لها”، معتبرا انها لن تؤدي الا لمزيد من التدقيق في “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ.وقال بلينكن في بيان إن “محاولات بكين تخويف هؤلاء […]

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