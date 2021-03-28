مقتل امرأة وجرح خمسة أشخاص طعناً في فانكوفر والشرطة الكندية: الدوافع مجهولة

2021/03/28 | 08:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فانكوفر (كندا)-(أ ف ب) – قتلت امرأة وجرح خمسة أشخاص السبت طعنا في حي هادئ في فانكوفر في غرب كندا فيما أوقفت الشرطة سريعا المهاجم الذي لا تزال دوافعه مجهولة.ونقل ستة أشخاص إلى المستشفى بعد الهجوم الذي وقع مطلع بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي قرب مكتبة بلدية في حي لين فالي الراقي نسبيا […]

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